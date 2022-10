Commissione d' inchiesta sul Covid | perché la sinistra la teme | Senaldi gela i dem

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il condirettore di Libero Pietrocommenta le parole del discorso di ieri di Giorgia Meloni: "Ha suscitato scalpore la dichiarazione di Giorgia Meloni di voler aprire unad'sulla gestione del. Ladi essere processata per gli anni della pandemia: magari non un processo giudiziario ma politico. Non si tratta di essere sì o no vax, si tratta di non ripetere gli stessi errori. E di fare chiarezza su tante cose e sui protocolli. Ben venga lad', se non hai fatto male non hai nulla dare".