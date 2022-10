Come il Benfica ha messo alle corde la Juventus

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) C’è stato un momento della partita pazza di ieri in cui lasembrava poter recuperare un risultato comprodopo la prima ora di gioco. Dopo che ilha avuto diverse occasioni per segnare il quinto gol, la Juve nel giro di tre minuti ne ha trovati due. Alla fine però ilha conservato il 4-3 efine al percorso delladigri. Il risultato finale potrebbe far pensare a una partita equilibrata, ma in realtà la squadra portoghese ha controllato senza troppi patemi la partita per 75’ minuti, e ha solo tolto troppo presto il piede dall’acceleratore, permettendo alladi rientrare in gara nell’ultimo quarto d’ora. Rischiano quindi di essere ancora più ingannevoli gli Expected Goals relativi alla gara che ...