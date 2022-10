Come funzionerà il rigassificatore di Piombino | il progetto e la nave Golar Tundra

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Si avvicina l'arrivo dellaacquistata da Snam per trasportare il Gnl da rigassificare e trasferire alla rete nazionale per i consumi. Dovrebbe rimanere per tre anni nella banchina est dello scalo portuale toscano, per poi essere trasferita off-shore per i prossimi 22 anni. Si stima che l'imbarcazione abbia una capacità di stoccaggio di 170mila metri cubi di Gnl e una capacità di rigassificazione di cinque miliardi di metri cubi all'anno, pari al 6,5% del fabbisogno nazionale di gas