Colloquio telefonico Meloni-Biden | “Profonda amicizia tra Italia e Usa”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma –tra il presidente del Consigliono, Giorgia, e il presidente degli Stati Uniti, Joe. Il premier ha ringraziatoper le congratulazioni e ha ribadito lache legae Usa.ha sottolineato l’importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare. (fonte Adnkronos)

Ieri sera è arrivato anche ilcon il presidente Usa Joe BIden., occasione per le congratulazioni di Biden a Meloni, in cui 'i leader hanno sottolineato le forti ...Intanto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha avuto uncon l'omologo indiano Rajnath Singh, rende noto l'agenzia di stampa Ria Novosti spiegando che la situazione in ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Nato: 'La Russia non usi falsi pretesti per escalation'. LIVE ...Durante il colloquio telefonico, i due leader hanno sottolineato la forte relazione tra Stati Uniti e Italia e si sono detti pronti a lavorare insieme nell'Alleanza atlantica. Biden e il presidente ...