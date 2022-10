Colla sulle palpebre e puntine da disegno in gola | così la bambina di 10 anni perseguitata dal vicino 72enne ' alieno' attirava l' attenzione

leggo.it

La bambina era arrivata a sigillare le palpebre degli occhi con lae ad ingoiare le puntine ... Dolore sui social, giallocause La scoperta In verità la bimba non aveva mai raccontato in ...... ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Vincenzo. Critiche al programma ... La newsletter del Corriere di Bologna Se vuoi restare aggiornatonotizie di Bologna e dell'Emilia ... Colla sulle palpebre e puntine da disegno in gola: così la bambina di 10 anni perseguitata dal vicino 72enne « Nel post-puntata i concorrenti del GFVip 7 hanno espresso la loro opinione su Elenoire Ferruzzi. Edoardo: 'Prima Luca, ora Daniele...' ...Grande partecipazione a Rimini al convegno della Federazione delle banche di credito cooperativo dell'Emilia-Romagna ...