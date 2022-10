Cloverfield 2 | la produzione sembra più vicina che mai

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)cheladi2 sia sempre più prossima , con lo sceneggiatore del film che ha dato qualche aggiornamento in più. Lo sceneggiatore di Cloverfiled 2 ha rivelato alcuni importanti aggiornamenti sul progetto ancora in corso. Il 2008 ha visto l'uscita nei cinema del primo, un found footage movie in cui un mostro gigantesco emerge dall'oceano per terrorizzare New York City. Il successo di questa pellicola ha portato ai lavori su due spin-off indipendenti, senza alcuna novità su un sequel diretto per molto tempo. Nel 2021, però, arriva la conferma ufficiale dei lavori su2 con il produttore del primo film J.J. Abrams insieme ad Hannah Minghella per supervisionare una sceneggiatura di Joe Barton. L'anno successivo abbiamo anche la …