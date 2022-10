Classe A+ per tutte le nuove case e ristrutturazioni obbligatorie entro il 2030 | ecco le regole Ue

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Edifici nuovi a zero emissioni evecchie da ristrutturare. I ministri dei ventisette governi dell’Ue, compreso quello italiano appena insediatosi, hanno dato il primo via libera allenorme europee per la riduzione dell’impatto...

La Gazzetta di Mantova

... ho considerato a volte un problema unapolitica che si accontentava di tenere quelle persone in difficoltà in una situazione di difficoltàfarci cassa elettorale. Occorre ragionare su un ...A giudicare da quanto riportato in rete, facendo una media dei risultati raccolti, in base anche alla, una copertura RCA baseuna Porsche Cayman è di 1.100 euro, mentreuna Porsche ... Scuola aperta di sabato per una sola classe alla Bertazzolo: «Ora settimana corta» «I ragazzi hanno commesso una stupidaggine e hanno chiesto scusa, alcuni in lacrime. Le sospensioni Devono essere formative, non stigmatizzanti». È il liceo Rinaldini di ...Spara alla prof mentre il compagno riprende con il cellulare. Il fatto incredibile è avvenuto in una classe di Rovigo dove, con una pistola ad aria ...