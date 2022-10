Città Metropolitana Milano | Concorso per 120 Operatori del Lavoro

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 120 Figure Professionali come Operatore del Mercato del, per ladi, la Provincia di Lodi e la Provincia di Pavia, categoria C1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetto con decreto dirigenziale R.G. n. 6636 del 22 settembre 2022, il seguente bando dipubblico, per titoli ed esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con Regione Lombardia dadi, Provincia di Lodi e Provincia di Pavia, per la copertura di centoventi posti complessivi (73 CMM - ...