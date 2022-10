Ciclismo | sollievo Amy Pieters | dopo il coma arrivano i primi passi - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L'olandese, da dicembre in condizioni molto serieuna caduta in allenamento, mostra segnali di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'olandese, da dicembre in condizioni molto serie dopo una caduta in allenamento, mostra segnali di ...... grande festa per il corridore spagnolo della UAE Team Emirates, ma più in generale per ildi Spagna, che tira un sospiro didal momento che gli iberici avevano terminato la scorsa ... Ciclismo, sollievo Amy Pieters: dopo il coma arrivano i primi passi Landucci, l’ex moglie di Cipollini, ha espresso la sua soddisfazione nell’aver appreso la sentenza emanata nei confronti di lui.