Chiara Ferragni ricicla le scarpe del matrimonio | ma le avete viste?

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)è tra le icone più seguite degli ultimi tempi. E’ stata capace di creare un impero sul fashion che porta il suo nome. Ed è per questo chelascia traccia ovunque, anche con un solo accessorio. I fan sono abituati a vederla sempre molto glamour durante le apparizioni pubbliche, ma è solo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolopromuove gli Uffizi di Firenze, è pioggia di meme La celebre influencer sta facendo parlare molto di sé per la sua visita ...Liliana Segre ospite nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, parla die del loro rapporto. La scorsa domenica 23 ottobr e Liliana Segre è stata ospite nel salotto di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai 3. Liliana è stato ...Pratica e versatile, la balt bag spopola tra le influencer e sul web. In versione spaziosa o mini è un accessorio sia da giorno che da sera ...Liliana Segre ospite nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa, parla di Chiara Ferragni e del loro rapporto. La scorsa domenica 23 ottobre Liliana Segre è stata ospite nel salotto di Che ...