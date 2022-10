Chiara Ferragni | “Non sono sempre fotogenica” e posta alcuni scatti Ma c’è chi commenta | “Se lo faccio io sembro Gollum”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ma davveropensa che le quattro foto messe – scelte random da un video – su Instagram e TikTok per dimostrare che anche lei è una comune mortale, dunque non, abbiano un legame con la realtà? Ebbene, andiamo con i fatti. L’imprenditrice digitale deve aver pensato di avvinarsi alle “donne normali” (?) pubblicando foto nelle quali dice di “non essere”, ma non è affatto venuta male: fa smorfie, ha gli occhi semi chiusi, ma èlei. Bella. Va detto che moltitori hanno apprezzato il video su TikTok, perché “è vera”. Qualcuno che ha senso della realtà è però rimasto: “Chià, io ti voglio bene ma sei venuta bene in tutte. Se loio...

Today.it

... come vive il gossip che non gli dà tregua e cosa pensa della sovraesposizione dei figli sui social , tema che di recente ha lambito in particolar modoe Fedez finiti al centro delle ...E non è servita più di tanto l'operazione immagine con. L'influencer, entrata nel cda come indipendente, oggi fa parte della pattuglia espressa dalla maggioranza perché da ... Chiara Ferragni mostra le foto in cui è uscita male: "Non sono sempre fotogenica" Il post arriva a poco meno di una settimana dal Tapiro che “Striscia la notizia” ha dato a Fedez a seguito delle polemiche sulla presunta sovraesposizione di Leone e Vittoria sui social. Il cantante e ...Per sponsorizzare gli occhiali da sole del suo brand, Chiara Ferragni si mostra con una tutina intera sexy sui social.