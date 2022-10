Chi sono i nuovi vertici del ministero della Giustizia scelti da Nordio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il neo ministro, Carlo, ha scelto i collaboratori che lo accompagneranno nella sua avventura al dicastero. Il nuovo capo di gabinetto è il presidente del tribunale di Vicenza, Alberto Rizzo, 63 anni. Sotto la sua gestione il tribunale vicentino ha affrontato importanti processi, come quello sul crac dell’ex banca popolare di Vicenza, ma soprattutto è stato protagonista di una sorta di “rivoluzione telematica”, introducendo sin dal 2015 (ben primapandemia) la possibilità di tenere udienze a distanza in videoconferenza per le cause di separazione, ma anche per le nomine di amministratori di sostegno per persone anziane o con difficoltà di movimento, o per l’audizione di consulenti tecnici. Dando il saluto al capo di gabinetto uscente, Raffaele Piccirillo,ha ...