‘Chi l’ha visto?’ | le anticipazioni della puntata di oggi 26 ottobre

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) . in primo piano il caso di omicidio di Lisa Gabriele Ritorna anche questa settimana l’appuntamento convisto?’, il programma di Rai3, condotto da Federica Sciarelli e dedicato ai casi di scomparsa., 26, si torna sul caso di Lisa Gabriele, la 22enne trovata senza vita in un bosco di Montalto Uffugo (Cosenza) l’8del 2005. In un primo momento si era ipotizzato il suicidio, ma l’esame autoptico ha poi rivelato la morte per soffocamento. Dopo 17 anni di indagini e la presenza di lettere anonime si sono riaperte le indagini, che hanno condotto all’arrestato di Maurizio Abate, ex poliziotto50 enne, che pare avesse una relazione segreta con Lisa. Lisa Gabriele: Arrestato Maurizio Mirko Abate, indagato dalla procura di #Cosenza per la giovane donna ...