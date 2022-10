Che numeri per Don’t Forget the Lyrics | la campionessa Virginia è da record

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)theè probabilmente un programma sottovalutato dagli analisti televisivi che non ne parlano molto quando si discute di ascolti. Nella fascia dell’access prime time non si possono fare i miracoli, visti idelle principali reti ma il Nove, con Gabriele Corsi e il programma dedicato alla musica, si difende davvero bene.thetra l’altro, nelle ultime ore, oltre a regalare ascolti eccellenti alla rete grazie alla, davvero formidabile, sta anche incollando il pubblico allo schermo per la bravura.è stata probabilmente una delle poche campionesse a vincere per tre sere consecutive portando a casa tutto il bottino, nel gioco finale, indovinando tutte ...