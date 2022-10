Che cosa attirava tanto il giovane Carlo Acutis verso Benedetto XVI?

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Esiste un legame trae Papache pochi conoscono. Ilbeato era infatti particolarmente affascinato dal Papa emerito, in particolare a proposito di un suo tratto distintivo spesso messo in ombra.rimase infatti particolarmente colpito da un discorso particolare del Pontefice tedesco, come ha raccontato sua mamma all’interno di un L'articolo proviene da La Luce di Maria.