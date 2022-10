Champions | Napoli-Rangers 3-0 | quinta vittoria azzurra

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte iper 3-0 nellagiornata del Gruppo A diLeague e dopo lain altrettante partite guida il girone a punteggio pieno. Il successo è firmato dalla doppietta di Simeone (11? e 16?) e dal gol di Ostigard (80?). La formazione di Spalletti, già qualificata per gli ottavi di finale, comanda a quota 15 e conserva 3 lunghezze di vantaggio sul Liverpool. Il, vittorioso all’andata 4-1 contro i reds, nella sesta e ultima giornata del girone può permettersi anche una sconfitta a Anfield Road: solo un clamoroso crollo costerebbe agli azzurri il primo posto in classifica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

22.52League,- Rangers 3 - 0 Quinta vittoria di fila inper ilche al 'Maradona' batte 3 - 0 i Rangers Glasgow. Primo posto del girone ipotecato dai partenopei. Spalletti fa tanto turnover,ma la musica non cambia. Partenopei in vantaggio ...SECONDO GOL SIMEONE 2 - 0 GOL OSTIGARD 3 - 0 Foto: LapresseLeo Ostigard ha segnato il centesimo gol in Champions League per il Napoli: il norvegese firma anche il suo primo gol personale.20.45 - Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il penultimo impegno del Napoli nel Gruppo A di Champions League. Ad assistere al match contro i Glasgow Rangers anche il presidente azzurro ...