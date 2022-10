Champions League | Tottenham-Sporting Lisbona | le formazioni ufficiali

1 L'eliminazione della Juventus nei gironi diavrà un grosso peso sulla valutazione che la dirigenza bianconera farà per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri come allenatore. Come riporta il quotidiano sportivo , ...Commenta per primo TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Son, Kane, Lucas Moura. SPORTING LISBONA: Adán; Inácio, Coates, Reis; Pedro Porro, Ugarte, Morita, ...Prima del match contro il Benfica il tecnico portoghese aveva parlato della crescita di Rabiot: 'Ha sostanza nel suo gioco' ...Dzeko ancora in gol contro il Viktoria Plzen, l’attaccante bosniaco porta i nerazzurri sul risultato di 3-0 sancendo di fatto la qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League.