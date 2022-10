Champions League | solo una spagnola agli ottavi | mai successo nella storia del nuovo format

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Record negativo di squadre qualificatedi Uefaper il calcio spagnolo. Tra le compagini iberiche, infatti, l’unica a passare il turno è stata il Real Madrid, a differenza di Barcellona, Siviglia e Atletico Madrid eliminate nel proprio girone. I catalani e gli andalusi dovranno accontentarsi dell’Europa, mentre l’Altletico Madrid rischia di uscire da tutte le competizioni europee. Per la Spagna si tratta di una prima voltadeldella Uefa, esistente dalla stagione 1999/2000. Mai infatti solamente un club spagnolo aveva superato il girone inziale. SportFace.

Il Napoli ha battuto 3 - 0 i Rangers nel match valido per la quinta giornata dei gironi di( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI). La vittoria è arrivata grazie alla doppietta di Simeone e al gol nel finale di Ostigard. Con questo risultato la squadra di Spalletti si ...A Liverpool si consumerà l'ultimo atto della prima fase dinella quale il Napoli sta procedendo a marce forzate e da vero dominatore.Terminate le partite delle 21 di Champions League. TuttoNapoli.net foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Terminate le partite delle 21 di Champions League. Il Napoli fa cinque su cinque… Leggi ...Vince anche il Liverpool in casa dell’Ajax, confermando un cammino internazionale soddisfacente, decisamente opposto rispetto a quello in Premier League. Il mercoledì di Champions League ha regalato d ...