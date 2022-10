Champions League | quinta giornata | programma e diretta tv di mercoledì

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Possibili verdetti già in questoche terrà tutti i tifosi, interessati o meno, incollati ai televisori per assistere alla penultima tornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. Dopo una pausa di una settimana e le partite dei campionati che hanno dominato questo lungo weekend, arriva sulle scene calcistiche europee ladella UEFA. A difendere i colori italiani, questa sera, ci saranno il lanciatissimo Napoli e l’Inter. Ecco le ultime da questa tornata con tutto ile le varie dirette televisive che manderanno in onda le sfide.: gli appuntamenti e dove poterli vedere in televisione (Photo credit: SSC Napoli)Due ...

... considerando, che nerazzurri e blaugrana sono in lotta per il secondo posto nel girone " che vuole dire qualificazione agli ottavi di finale di" la polemica dei tifosi viaggia sui ...La Juventus vive la sua ora più buia. I bianconeri dicono addio allagià dalla fase a gironi e con un turno di anticipo. Non era un girone semplice quello in cui era inserito la formazione di Allegri con la corazzata PSG e l'incognita Benfica, ma i ...La punta del Milan non ha smentito questa statistica a Zagabria contro la Dinamo dove ha partecipato alla festa rossonera ...Eliminazione cocente dalla Champions per i bianconeri, non accadeva ai gironi dal 2013-2014 con Antonio Conte in panchina ...