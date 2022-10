Champions League | l' Inter vola agli ottavi | battuto il Plzen 4 - 0 - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tutto facile per i nerazzurri che archiviano in fretta la pratica, in gol Mkhitaryan, Dzeko (doppietta) e anche Lukaku: trionfo a San ...

...00 West Ham - Bournemouth 2 - 0 CALCIO - LA LIGA 21:00 Celta - Getafe 1 - 1 CALCIO - SERIE B 20:30 Ascoli - Cagliari 2 - 1 CALCIO -18:45 Salisburgo - Chelsea 1 - 2 18:45 Siviglia - ...Tutto facile per i nerazzurri che archiviano in fretta la pratica Plzen, in gol Mkhitaryan, Dzeko (doppietta) e anche Lukaku: trionfo a San ...Tutti i numeri da non perdere sulla sconfitta per 4-3 rimediata dalla Juventus contro il Benfica, disfatta che sancisce l'impossibilità per i bianconeri di accedere alla fase finale di questa edizione ...L'Inter sovverte tutti i pronostici e passa agli ottavi di Champions League: decisiva la vittoria sul Viktoria Plzen ...