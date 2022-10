Champions | Inter-Plzen 4-0 e nerazzurri agli ottavi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’batte il Viktoria4-0 e con una gara d’anticipo centra la qualificazionedi finale diLeague. Con il successo, isalgono a 10 punti nella classifica del girone C, guidato dal Bayern Monaco, e non possono più essere raggiunti dal Barcellona. La formazione di Inzaghi sblocca il risultato al 35? con Mkhitaryan, a segno di test su cross di Bastoni. I padroni di casa raddoppiano con Dzeko al 42?: il bosniaco sfrutta l’assist di Di Marco, innescato dal lancio di Barella. Il tris arriva al 66?, ancora con Dzeko, stavolta servito in area da Lautaro. Nel finale si rivede Lukaku: il belga torna in campo dopo un lungo stop e timbra subito il cartellino, realizzando il 4-0. L'articolo proviene da Italia Sera.