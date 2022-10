Champions | Inter | Lukaku in panchina contro il Plzen

Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di2022/2023 trae Viktoria Plzen: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,e Viktoria Plzen si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della ...Commenta per primo L'esterno del l', Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni a Amazon Prime sul percorso indella squadra nerazzura: 'Quando c'è stato il sorteggio eravamo sull'aereo, stavamo andando a Roma ...La UEFA Champions League è alle porte e con essa anche la partita Inter - Viktoria Plzen. Ecco dove, quando e come vederla!Le dichiarazioni di Beppe Marotta prima della partita Inter-Viktoria Plzen valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions ...