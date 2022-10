Champions | 4 - 0 al Viktoria Plzen | Inter agli ottavi

Contenuti top media Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan, protagonisti della grande vittoria dell'Inter sulPlzen valsa gli ottavi di UEFALeague Getty Images Corpo articolo L'Inter ...L'Inter si è qualificato agli ottavi di finale dellaLeague, con un turno di anticipo. I nerazzurri, nella quinta giornata del girone C, hanno battuto ilPlzen 4 - 0, garantendosi il pass per la prossima fase. Contro i cechi, ancora a ...Champions League, Inter avanti 2-0 all’intervallo. L’Inter comincia subito arrembante, ma pecca di precisione e attacca in maniera confusionaria. 2-0 che arriva due minuti più tardi: Dimarco lanciato ...La repentina eliminazione dalla Champions League dei bianconeri ha scatenato la fantasia di molti. Chiamata a fare risultato per chiudere il discorso qualificazione, l' Inter non sbaglia e abbatte con ...