Cavaleri Ema | Pandemia non è finita | seguiamo attentamente nuove sottovarianti come Xbb

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Amsterdam, 26 ottobre 2022 "Lanon è ancora. L'autunno è cominciato da un mese e assistiamo a un aumento generale dei casi e dei morti in Ue/Spazio economico europeo. Stiamo seguendole" Omicron di Sars-CoV-2."XBB che si sta diffondendo rapidamente in Asia ed è stata già rilevata in alcuni Paesi europei". Lo ha comunicato Marco, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell'Agenzia europea del farmaco Ema Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

