Globalist.it

In un'intervista alla Stampa , Sabino, passa ai raggi X il discorso alla Camera del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Positiva, per il noto giurista, ministro della Funzione pubblica ...... Giampaolodell'M5S, Giovanni Vianello di Alternativa, Alessandra Ermellino di Centro Democratico.inoltre il sindacato Usb: "Ora è opportuno che le risorse libere, dunque ancora non ... Cassese plaude al discorso Meloni: “Le opposizioni si liberino della dicotomia fascismo-antifascismo”