Caso plusvalenze | spunta la carta di Cristiano Ronaldo che mette nei guai la Juventus

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La dirigenza bianconera è rimasta invischiata nel, su cui la Procura di Torino sta indagando nell’ambito della cosiddetta inchiesta Prisma. La Gazzetta dello Sport ha riportato il ritrovamento dellaprivata tra la Juventus e, secondo la quale il club avrebbe dovuto corrispondere al campione portoghese una cifra di circa 20 milioni indi addio. L’esistenza di questaera emersa anche in alcune intercettazioni tra il ds Cherubini e il responsabile dell’ufficio legale del club Gabasio. In quella telefonata del settembre 2021 infatti i due insistono che quella“non si deve trovare” e che “se salta fuori ci saltano alla gola”. Juventus...

Alterando i bilanci, prima attraverso dellefittizie (21 in tre anni per 115 milioni di ... ILCR7 - Secondo i documenti sequestrati, per i pm sarebbero stati stretti con 16 calciatori ...Le accuse riguardano presuntefittizie per le stagioni 2018, 2019 e 2020. In altre ... E poi c'è ilpandemia. I giocatori rinunciarono a una sola mensilità degli stipendi, rinviando l'...La Procura di Torino ha informato il Cda bianconero della chiusura definitiva delle indagini preliminari per il caso plusvalenze e falso a bilancio, iniziate nel 2021. 2019: Minor perdita pari a 89.68 ...Dopo il comunicato della Procura di Torino di ieri la Juventus ne ha emesso un altro sul proprio sito ufficiale. Questo il testo: "Torino, 25 ottobre 2022 – Juventus Football Club ...