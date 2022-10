(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tre persone rinviate a, non luogo a procedere per altri tre indagati e solo uno che ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato. Termina così l'udienza preliminare sul ...

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Termina così l'udienza preliminare sul clamorosodel re degli, Salvatore Scumace , 67 anni, dipendente, almeno sulla carta, dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. Secondo l'accusa per ...... due di essi avrebbero chiesto permessi di malattia per ben oltre il limite consentito dalla normativa di riferimento - si parla di più di 500 giorni di malattia nell'arco di 3 anni, con il... Caso assenteisti a Catanzaro, tre rinvii a giudizio NOMI Termina così l'udienza preliminare sul clamoroso caso del re degli assenteisti, Salvatore Scumace, 67 anni, dipendente, almeno sulla carta, dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Secondo l'accusa per ...Nella legislatura appena conclusa 28 deputati hanno registrato più assenze che presenze. Ma a qualcuno interessano davvero questi dati