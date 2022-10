Corriere dello Sport

MADRID (SPAGNA) - " Non vedo l'ora di spararmi sette volte ai testicoli ". Questo l'ultimo e sorprendente post di Ikersul proprio profilo Twitter. L'ex leggenda del calcio spagnolo ha pubblicato il tweet alle ore 2 di questa notte, poche ore dopo la prima sconfitta stagionale del Real Madrid , a Lipsia , in ...Il motivo del decesso al momento sembra essere quello di un arresto cardiorespiratorio per... '6mila calorie al giorno, cuore e fegato di mucca' Iker, il caso dell'outing su twitter e ... Casillas shock: "Mi sparo ai testicoli". Il significato del tweet virale MADRID (SPAGNA) - "Non vedo l'ora di spararmi sette volte ai testicoli". Questo l'ultimo e sorprendente post di Iker Casillas sul proprio profilo Twitter. L'ex leggenda del calcio spagnolo ha pubblica ...