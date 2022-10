Caserta | proposte hot e palpeggiamenti ai posti di blocco | poliziotto condannato a 6 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) E’ statoa seidi carcere per violenza sessuale Andrea L., ildi 60, assistente capo della Polizia di Stato in servizio a Cellole, finito al centro di uno scandalo per aver commesso abusi ai ddi alcune automobiliste durante un controllo stradale.hot edurante controllo,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.