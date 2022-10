Carne fredda | teaser e sinossi della serie di Roberto Recchioni in anteprima a Lucca Comics & Games 2022

Everyeye Serie TV

La puntata pilota di, serie televisiva che segnerà l'esordio alla regia del famoso fumettista italiano Roberto Recchioni , sarà presentato in anteprima assoluta in occasione del Lucca Comics and Games 2022 . ...L'episodio pilota della serie, esordio alla regia di Roberto Recchioni di cui è stato presentato il teaser , sarà presentato in anteprima assoluta sabato 29 ottobre alle ore 14.00 a Lucca Comics & Games 2022, all'... Carne Fredda: la serie tv di Roberto Recchioni debutterà a Lucca, svelata la trama La serie Carne fredda, scritta e diretta da Roberto Recchioni per Adler e Redon Production in anteprima assoluta a Lucca Comics & Games 2022, a seguito della proiezione un firma copie con una speciale ...Roberto Recchioni debutta alla regia con la serie Carne Fredda, eccol il teaser del progetto in arrivo a Lucca Comics & Games 2022 ...