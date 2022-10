Cariche Sapienza | Calenda | “I fascisti erano gli studenti? Sì”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Detesto Capezzone. Quando lo sento parlare mi sembra Travaglio in versione di Destra. Ma essendo un liberale difendo il diritto di Capezzone di parlare in ogni sede senza essere assaltato dagli.” A dichiararlo è Carlo, senatore e leader di Azione, all’esterno di Palazzo Madama prima del voto di fiducia al governo Meloni. L’episodio cui L'articolo proviene da Inews24.it.

