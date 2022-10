Cannavaro-D’Angelo con problemi opposti e il Covid ridisegna la difesa giallorossa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dal Como al Pisa, la storia sembra ripetersi per il Benevento. Altra formazione partita con ambizioni di vertice e ritrovatasi invischiata nei bassifondi della classifica sulla strada della Strega. Altra compagine, quella toscana, che ha atteso la sosta del campionato per cambiare guida tecnica, dando il benservito a Maran per riaccogliere. Gli aspetti in comune tra il match dei sanniti con i lariani e quello di sabato contro i toscani, però, si esauriscono qui, perché i nerazzurri sono stati capaci di trarre giovamento dall’avvicendamento in panchina. Da quando è tornato in sella,la formazione nerazzurra ha conquistato otto punti in quattro giornate, permettendo al Pisa di dare una sterzata al proprio campionato. In 360 minuti, Torregrossa e compagni hanno recuperato sei punti al Benevento, ...