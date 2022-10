Calendario 2^ giornata Serie A1 Femminile 2022 2023 volley | programma | orari e diretta tv

...partita valevole per l'undicesimadella regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. In una sfida giocata con oltre un mese di anticipo rispetto agli altri match del, ...... vittoriosa sugli azzurri per 3 - 0 nella prima: in questa prima fase le prime due del ... che assegnerà gli ultimi dieci posti a disposizione Ora ilprevede il recupero della sfida ...