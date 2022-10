Calenda mostra il volto rosicone e attacca i giornali che non demoliscono Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Per Carloil discorso di Giorgiaè stato «tutta fuffa» e di «una noia mortale». Il leader di Azione ha espresso il suo giudizio in una intervista a Repubblica. Non pago, però, oggi alla sua opinione, legittima come tutte le opinioni, ha voluto affiancare una critica aiche, non vedendola come lui, sarebbero venuti meno al loro ruolo di «watchdog». Peril discorso diè stato «tutta fuffa» Secondo, Giorgiaavrebbe fatto «un’infinita lista della spesa con dentro tutti i mali italiani, ma senza una traccia sul “come” fare le cose». «Non c’è alcuna scelta, né idea di Paese», ha detto, rilanciando un’accusa che alla sinistra è sembrata molto efficace, ma che uno come il costituzionalista Sabino Cassese ha smontato ...