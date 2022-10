Globalist.it

Che Carlonon fosse un amico del Pd era ormai cosa nota da tempo. Che il leader di Azione e compagno di viaggio di Matteo Renzi nel cosiddetto Terzo Polo possa addirittura remare contro l'opposizione a ...Il primo a replicare al leader della Lega è Carlo: 'La linea di politica fiscale di ... ci domandiamo quale sia la strategia della destra per aiutare famiglie e imprese afflitti dal... Calenda: “Caro Pd, l’opposizione non si fa urlando ‘Mamma li fasci’. Serracchiani Stendiamo un velo pietoso” Roma, 26 ott. (askanews) - Secondo Carlo Calenda leader di Azione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto al Parlamento 'un ..."Stendiamo un velo pietoso sulla Serracchiani, dal lato Pd non vedo altro quanto a opposizione. Noi abbiamo mandato un progetto alla Meloni sull'energia, nelle prossime settimane ne manderemo uno di r ...