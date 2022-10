Calciomercato | Bayern | idea Gundogan per la prossima stagione

Calciomercato.com

Il 32enne centrocampista è in scadenza col Manchester City MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - IlMonaco guarda al futuro e sogna di riportare in Germania Ilkay Gundogan. Secondo il portale "90min", i bavaresi vorrebbero provare ad assicurarsi a fine stagione, a parametro zero, il 32enne ...Commenta per primo L'allenatore del Barcellona, Xavi e la macumba su Milano: 'Magari succede qualcosa...'. Il Barca è obbligato a battere ilMonaco al Camp Nou , sperando che l'Inter non faccia lo stesso contro il Viktoria Plzen a San Siro per tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di finale in Champions League . Bayern Monaco: può rinnovare un attaccante | Mercato Samir Handanovic potrebbe dire addio al campo nella prossima stagione. L'Inter è al lavoro per il vice Onana: occhio ad alcuni profili ...