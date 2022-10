Calcio | Villarreal Setien ' Il club giusto per me | ho grande entusiasmo'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Grandi calciatori e gruppo unito, ci sono le condizioni per fare bene", dice il successore di Emery VILA - REAL (SPAGNA) - "Per me è unaopportunità guidare unche considero eccezionale e ...

Non avevo voglia di tornare ad allenare, ma dopo la chiamata delho subito cambiato opinione. Arrivo in un club ambizioso che insegue grandi obiettivi e sfide importanti, dopo due anni di ......30 Milano - Emma Villas 3 - 0 17:00 Civitanova - Modena 3 - 0 Visualizza SuperLega- SERIE A 18:30 Sampdoria - Roma 0 - 1 20:45 Lecce - Fiorentina 1 - 1- LA LIGA 21:00- ...Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Villarreal, match di scena allo stadio San Mames valido per la dodicesima giornata di Liga ...Dopo Potter anche Emery cambia panchina a stagione in corso. Che questo sia l'inizio di un nuovo modo di operare e agire da parte dei club