Calcio | Promozione | Nistri è il nuovo mister della Solese

Stadio Braglia di Modena, sabato 29 ottobre alle 14, di fronte due squadre che lo scorso anno erano in Serie C e che hanno ottenuto laattraverso strade diverse. Vincendo il proprio girone il Modena (in modo rocambolesco), vincendo i play off il Palermo. Dunque uno scontro fra matricole, con i canarini che arrivano alla ...Brando ha vinto due campionati di Eccellenza sulle panchine di Juventus Domo e Virtus Verbania e due in, alla guida di Dofour Varallo e Virtus Cusio. Il nuovo tecnico guiderà già l'... Calcio Promozione, avvio super dell'Arborea Quattro vittorie nelle prime 4 uscite e vetta del girone B di Promozione di calcio per l’Arborea. Non solo, al poker di successi si aggiunge un altro di tris di vittorie, in Coppa Italia, nel primo tu ...Sarà come risaputo un mercoledì di Coppa Liguria a regime ridotto dopo la rinuncia della Vadese a disputare gli ottavi di finale contro il Quiliano & Valleggia. La squadra di Chicco Ferraro è già ai q ...