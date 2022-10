Calcio femminile | la Juventus attesa dalla sfida contro il Lione | servirà personalità all’Allianz Stadium

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“: la frase è nota e il legame con laspiccato. La Vecchia Signora ha costruito il proprio mito nelrivendicando l’importanza del risultato su tutto, anche se per il raggiungimento del traguardo lo spettacolo è stato a volte messo da parte. La Juve, versione “rosa”, sarà dunque impegnata domani (26 ottobre) alle ore 18.45le otto volte campionesse d’Europe del, nell’invalido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League di. Le bianconere sono partite con il piede giusto in Europa: vittoria in trasfertalo Zurigo (2-0) e tre punti in cassaforte. La, però, dell’Allianzè da far ...