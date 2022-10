Calcio | Europa League | Pedro ' Il terreno dell' Olimpico ci condiziona'

... però i cicli nelsi aprono e si chiudono. Allegri e Vlahovic (Lapresse) E forse questo ... oggi il Diavolo è un modello d'esempio in Italia e inper i risultati sportivi, la capacità di ...FORMELLO - La Lazio deve vincere e convincere inLeague contro il Midtjylland. C'è da riscattare il 5 - 1 dell'andata, servono punti per fare uno scatto in avanti per il passaggio del turno. In palio c'è ancora il primo posto nel girone. E ...Il rendimento in Europa League dipende da una partita sbagliata. Per il resto abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, contro lo Sturm Graz al ritorno abbiamo giocato per larga parte in dieci uomini. In ...'Futuro Non è il momento di parlarne, concentrati sulla stagione' ROMA (ITALPRESS) - 'Lo stadio dell'Atalanta aveva un prato perfetto.