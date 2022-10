Calcio | approvato il bilancio del Milan | perdite ridotte a 66 milioni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)o, 26 ott. - (Adnkronos) - L'Assemblea degli Azionisti delhaoggi ilper l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022, presentato dal Consiglio d'Amministrazione in data 29 settembre 2022 che si attesta a -66.5di euro. Lo rende noto il club rossonero in un comunicato sul proprio sito ufficiale. In controtendenza con la delicata congiuntura economica internazionale e nel contesto delle perduranti difficoltà del settore, il Club chiude l'esercizio finanziario 2021/2022 consolidando il percorso di risanamento e rilancio condotto negli ultimi anni, che porta a registrare un Ebitda positivo (29,3di Euro) e un significativo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta consolidata dal Club al 30 giugno 2022, che presenta un indebitamento netto pari ...

