Calcio | a Buenos Aires il murale più grande del mondo | raffigurerà Diego Armando Maradona

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La città di, capitale dell’Argentina, ospiterà ilpiùdel, dedicato ovviamente a. Lo sta realizzando l’artista Martìn Ron, impegnato a lavorare (insieme ad altre sette persone) su un edificio di 14 piani, e dovrebbe essere pronto per il prossimo 30 ottobre. Ilsarà talmenteche si vedrà addirittura dall’autostrada 25 de Mayo. Il protagonista non poteva che essere, raffigurato con la maglia dell’Argentina al Mondiale di Italia ’90 in occasione del match contro la Germania, quando i tifosi presenti allo stadio fischiarono l’inno della Selecciòn e lo stesso. “Sono stato invitato a realizzare questo ...