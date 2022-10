Brutto incidente per Ornella Vanoni Posticipato il tour

Quattro giovani hanno perso la vita a causa di unstradale: secondo le prime ricostruzioni, stavano facendo una challenge. Quattro adolescenti sono morti in unstradale che per la polizia può essere riconducibile a una ...Commenta per primo L'ex centrocampista, tra le altre, del Milan Mark Van Bommel è stato protagonista di unepisodio. L'attuale allenatore dell'Anversa è riuscito a sfuggire a una rapina a mano armata nel garage sotterraneo del suo appartamento. Entrato nel garage, l'uomo gli ha puntato la pistola ...SBK: Coinvolto in un violento incidente nel corso della gara del National Trophy 1000 a Imola, Simone Saltarelli adesso sta meglio ed è tornato a casa dalla propria famiglia: "Spero di risalire in mot ...Nel Pistoiese, muore un 20enne in un brutto incidente. Il padre, al suo funerale, gli dedica parole commoventi.