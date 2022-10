Borussia Dortmund | Haller torna in campo | ha ripreso gli allenamenti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Buone notizie per Sebastian, che ha finalmentead allenarsi individualmente. L’attaccante ivoriano si era trasferito in estate aldall’Ajax, prima che gli venisse diagnosticato un tumore ai testicoli. Dopo l’intervento e la chemioterapia,ha fatto ritorno inproprio in questi giorni e lo ha fatto proprio nelle strutture dell’Ajax, suo vecchio club. Non è chiaro quando potràre a disputare un match ufficiale, anche perché ha appenagli, ma il peggio sembrerebbe essere alle spalle per il calciatore del club tedesco. SportFace.