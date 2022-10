Borsa | Wall Street apre in calo | Dj - 0 | 12% | Nasdaq - 2 | 10%

la Repubblica

Partenza in calo per ladiStreet sulla scia dei deludenti risultati annunciati dai colossi tecnologici Microsoft e Alphabet (Google), i cui titoli cedono oltre 7 punti percentuali. A questi si aggiunge anche la ...Ad annunciarlo e' stato Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing globale di Apple alla conferenza Tech Live delStreet Journal. 'Ovviamente dovremo adeguarci', ha dichiarato Joswiak, ... Le Borse di oggi, 14 ottobre. I listini chiudono in positivo con Wall Street, Milano +0,7% A Piazza Affari e sulle altre Borse del Vecchio Continente regna la volatilità in attesa della riunione di domani della Bce, in cui la banca centrale potrebbe decidere nuovi rialzi dei tassi di intere ...La realtà israeliana in cui ha scommesso Intel debutta in Borsa con l’IPO più importante nel mercato americano da inizio 2022, anche se nei piani di Mobileye il valore atteso per lo sbarco sarebbe dov ...