Borsa | Europa inverte rotta e chiude in rialzo

Le Borse inchiudono tutte in terreno positivo, invertendo sul finale la rotta su cui stavano navigando durante la giornata. Londra ha guadagnato lo 0,5% a 7.057 punti, Parigi lo 0,45% a 6.278 punti, ...Con il Dow Jones in rialzo e nonostante il calo del Nasdaq condizionato dai conti deludenti delle Big Tech (Microsoft e Alphabet), l'chiude un'altra seduta positiva con il Ftse Mib in ...Euro tornato sopra parita' con dollaro alla vigilia della Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ott - Per le Borse europee un'altra ...Le Borse in Europa chiudono tutte in terreno positivo, invertendo sul finale la rotta su cui stavano navigando durante la giornata. Londra ha guadagnato lo 0,5% a 7.057 punti, Parigi lo 0,45% a 6.278 ...