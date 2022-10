(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Terza vittoria in quattro gare per i Phoenix Suns che battono iWarriors per 134 - 105. Devinè il migliore dei suoi viaggiando...

La Gazzetta dello Sport

Terza vittoria in quattro gare per i Phoenix Suns che battono i Golden State Warriors per 134 - 105. Devinè il migliore dei suoi viaggiando quasi ...Terza vittoria in quattro gare per i Phoenix Suns che battono i Golden State Warriors per 134 - 105. Devinè il migliore dei suoi viaggiando quasi ... Booker da urlo: quasi 1 punto al minuto contro Golden State