Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare richiesta - GUIDA

...2 per cento), dal settore alimentari e bevande (+11,7 per cento) e dal settore(+11,2 per ... come quelli che integrano ilenergia, le indennità una tantum di 200 e di 150 euro, l'...Una ripresa per drogata dal: ne hanno usufruito 32.246 persone. L'incentivo da un lato ha aiutato la ripresa dell'utilizzo dei mezzi pubblici ma dall'altro rischia di essere un fuoco ...L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi, del Superbonus 110% e alle ...Abbonamenti in leggera ripresa a settembre. Il direttore generale Seno: «Ma dopo la pandemia la gente usa meno il mezzo pubblico» ...