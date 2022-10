Bologna | Fenucci | “Situazione critica per il nostro calcio Confido nel ministro Abodi”

... il Master (che vede come direttore il professor Riccardo Brizzi) è stato presentato oggi e partirà da febbraio 2023; per l'occasione, l'amministratore delegato delClaudioha voluto ...Non sono un concorrente di una gara di popolarità , faccio quello che serve ale occorreva ... Sinisa ha chiamato, spiegando di essere a disposizione per parlare con il nuovo allenatore ...il miglioramento delle strutture ma siamo in ritardo. Confido molto nel nuovo ministro che è competente del settore e spero sia possibile presto un confronto considerato che il Bologna è tra i club ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...