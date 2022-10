Bologna | Arnautovic out nell’ultimo allenamento | il motivo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), Markoassentedella formazione rossoblù: svelato ilIl, con un comunicato ufficiale, ha fornito il report dell’ultima sessione di. IL COMUNICATO – Continua la preparazione della squadra alla trasferta di Monza: oggi per i rossoblù attivazione atletica e serie di partitelle a metà campo.differenziato per Jerdy Schouten e Denso Kasius, terapie per Kevin Bonifazi. A riposo Markoper una leggera sindrome gastrointestinale. Anche domani i rossoblù si alleneranno alle 10:30 a Casteldebole a porte chiuse. L'articolo proviene da Calcio News 24.

